副縣長林茂盛上午出面說明，是否停班課都是根據氣象局資料做通盤考量，當然縣民也會返往雙北工作，但絕對不是主要考量因素。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

受到海葵颱風影響，宜蘭今（4日）持續下陣陣豪大雨，但縣府仍決定正常上班課，縣長林姿妙臉書遭灌爆，被網友調侃「以後宜蘭是否上班課就看北北基就好」，副縣長林茂盛上午出面說明，是否停班課都是根據氣象局資料做通盤考量，當然縣民也會返往雙北工作，但絕對不是主要考量因素。

林姿妙臉書接連2天被灌爆，卻未做任何回應，今上午林茂盛出面說明，縣府執行相關停班課標準，都會參考中央氣象局預報，在前一晚經過討論，宜蘭還沒達到停班課標準，所以應變中心在決策時，就發布4日正常上班課。

林茂盛指出，今早根據中央氣象局路徑資料，海葵颱風昨晚出海後再北上一段時間，才又往西前進，導致宜蘭、北部都有受到颱風外圍環流影響，早上出門上班課時明顯感受到強大風雨，目前風雨已慢慢平息，對於停班課標準，他強調是依據中央氣象局預報來做處理。

對於宜蘭是否停班課，遭網友質疑都是跟著北北基決定？林茂盛說，這2天宜蘭並沒傳出重大災害，縣府是綜合考量各種原因、各種地形狀況做決定，當然，縣民也會返往雙北來工作，但到雙北只是考量的其中之一，絕對不是主要考量因素，最主要還是考量颱風對宜蘭造成的整個影響，才會做是否上班或停班課決定。

林茂盛進一步說明，針對縣民臉書輿情，沒有即時回應會深刻檢討，後續回應部分會特別注意與處理，對於民眾任何留言都予以尊重，朝正向方向思考與看待問題，後續有關是否正常上班課決定，會做更慎重注意與處理。