由中興保全科技創辦人林孝信全新成立的「林孝信文化基金會」，將致力推展並提升宜蘭地區的文化藝術，培育專業藝文人才，計畫將這片美麗的土地變身成為音樂的殿堂，首項推廣計畫，就是將展現人聲魅力的「阿卡貝拉」音樂，注入蘭陽的音樂脈動，自9月6日起將舉辦四場阿卡貝拉演唱會，邀請歐開合唱團進行80 分鐘的演唱與分享「阿卡貝拉」的音樂特色，為宜蘭種下音樂藝術的種子。

中保科技集團創辦人林孝信出身自宜蘭員山鄉，年輕時曾和知名音樂家鄧昌國學過小提琴，也擅長鋼琴、手風琴，對音樂有很深的感情，至今仍然維持著練琴的習慣。

對於成立基金會來推廣音樂及藝術教育的初衷，林孝信表示，「我自己從小也學音樂，深信藝術能滋養人心、豐盈人生，參與藝文活動不僅能舒緩生活壓力，也能提升民眾品的生活素質，過去我們不僅贊助台灣絃樂團長達22年，舉辦超過百場的親子音樂會，邀請客戶和員工一起分享音樂帶來的喜悅，也在音樂會過程中感受到孩子們的投入和喜愛，特別是在宜蘭偏鄉，有很多原住民的孩子，他們擁有得天獨厚的天籟之聲和音樂才華，相信透過基金會的資源挹注，除了擴展孩子們的人生視野，更希望讓這些擁有音樂天賦的孩子們能被世界看見！」

林孝信文化基金會指出，除了四場阿卡貝拉音樂會外，目前已經在南澳國小成立培訓班，接下來也將與宜蘭高中、蘭陽女中、羅東高中和宜蘭高商合作，成立「阿卡貝拉人聲合唱社團」，透過這些合唱社團，讓學生們有機會接觸現代阿卡貝拉音樂，培養音樂興趣、團隊合作和表演技能，體驗並學習多元的音樂文化，同時也會透過社團進行選手培訓，尋找未來的音樂之星，並支持他們代表宜蘭參與國際比賽，希望透過基金會的力量來扶植在地優秀音樂人才，將這座城市打造成音樂之都，散發著獨特的音樂風采。

透過林孝信文化基金會的成立，將為蘭陽藝術文化發展扮演關鍵推手的角色，從推廣並培養藝文人才為出發，為宜蘭地區注入文化藝術的脈動，除了阿卡貝拉，也將陸續從古典、交響、流行音樂等不同的音樂風格帶進蘭陽，相信能在這片美麗的土地上掀起一投新的藝術風潮，奠下文化藝術的里程碑，並培育出更多優秀的藝術人才，讓宜蘭能如同維也納般，成為音樂藝術的重要據點，並彰顯其獨特的文化魅力。