歌手TANK（呂建忠）過去曾以《給我你的愛》、《專屬天使》等經典歌走紅，但他近十年來鮮少出現在螢光幕前，近日登上陸綜被問及原因，他則坦言「我是有家族遺傳性的心律不整跟心肌肥大，這10年就是因為身體不是很好」而在錄影期間他還一度身體不適，暫停錄影。

TANK久違出現在螢光幕前，在陸綜《時光音樂會》中，他穿著西裝現身讓現場來賓相當驚喜，而Ella（陳嘉樺）問道這10年你都去哪裡了，他坦言，本身有家族遺傳性的心臟病，這10年其實身體不是很好，更表示，自己對於工作要求高，幾年前他參加哈林（庾澄慶）的節目「我突然就被電擊，因為心跳實在太快了，然後那個時候的演唱就中斷了，我就沒有辦法再唱下去」而他也因此留下陰影，每次面對台都會恐慌。

接著，他透露「像其實剛剛一進來一直到現在我都是處於一個精神緊繃的狀態」而錄影當下，TANK突面露痛苦表情，視覺一度模糊「我氣提不上來，我需要休息」一旁的Ella也幫忙通知工作人員：「他突然心臟不舒服，他需要休息一下」更不忘關心TANK：「你是不是太緊張了？放輕鬆，我會罩著你。」

經過一段時間休息，TANK重新返回錄影現場，坦言為此感到非常自責，「就是沒有辦法完成自己的工作的時候，我會變得很怪自己，而且也很麻煩在座的各位」所幸在眾人的陪伴與鼓勵下，TANK順利演唱經典歌曲《三國戀》。