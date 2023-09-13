任賢齊(右)推出新專輯，李明依盛讚他始終保有純真嗓音相當難得。（POP Radio提供）

等待12年！亞洲天王任賢齊推出新專輯《在路上》，日前接受POP Radio《依同開Mic辣！》李明依專訪，任賢齊透露促成新專輯的推手竟是張震嶽，原來兩人都受邀參加實境節目《披荊斬棘2》，「阿嶽就被我纏著，在滾石就說要幫我寫歌，是寫到哪去了」任賢齊還學起張震嶽的口吻，稱對方每次被追問就藉機開脫：「騎重機說要去加油，衝浪時還滑走！」這次他和張震嶽因為節目朝夕相處長達3個月，終於收到新歌〈想家〉，讓李明依聽完大笑回應，「終於不是『在路上』，總算如願以償」。

任賢齊說，實境節目密集錄影，他與張震嶽都開始思鄉。長期在多個城市間巡演，往返機場、飯店與演出場館，「好像很熟悉這個城市，但又很陌生」，但當站上舞台，看到粉絲們熱情揮舞雙手，都令他大呼感動，「像是拜訪遠房親友，幻化作喜悅」，張震嶽就將這樣的心情寫成〈想家〉。

李明依稱任賢齊出道多年始終仍像個大男孩，特別是仍維持富有純真的聲線更加難得，任賢齊自嘲「因為本來也沒啥技巧、音色，我就只能拿命拚」，他分享陳昇曾經開示「歌手要有死在舞台上的勇氣」，任賢齊以「刺鳥」心態自居，「即使撞上荊棘、刺穿身體，也要唱出最嘹亮的歌聲」，他也難掩得意透露，陳昇在聽完他唱〈小雪〉就盛讚「沒人唱得過你」，任賢齊當仁不讓回應「當然！我都唱到快流鼻血」。

《在路上》也收錄任賢齊創作的〈有一點寂寞〉，唱出《披２》哥哥們之間的好感情，任賢齊一路以來所受的音樂滋養也化成歌中的彩蛋。任賢齊９／23、9／24分別在台中、台北Legacy舉辦「想你了」演唱會。