任賢齊日前在上海開唱。（相信音樂提供）

任賢齊的「齊跡．在路上」世界巡迴演唱會，已累積22場共吸引22萬人搶看，日前於上海東方體育中心連開3場，唱到〈有夢的人〉一度哽咽，回想過去奮不顧身努力追夢，他說：「我等待很久，都沒有我的機會，認真唱時只有3個人，一個老人帶小孩還有一隻狗，我都懷疑他是場地管理人，帶著他的孫女和狗來聽，但我還是認真唱。」

任賢齊從昔日台下僅3位觀眾，如今開唱動輒上萬人進場，成功過程雖然艱辛，但對他來說都是甜美的回憶。演唱會上獻唱〈燭光〉時，全場點起手機燈形成冉冉燭光，任賢齊忍不住感動喊話「謝謝你們的星光」。

經典曲〈春天花會開〉、〈依靠〉、〈心太軟〉等歌更是萬人齊聲合唱，甚至新歌〈在路上〉也能朗朗上口，任賢齊感謝說：「我要用盡全力認真地唱，這是報答你們的方式。我是最幸福歌手，我會遇到挫折失敗，我也會沒自信，但我想到你們在我身邊，我有你們，你們也還有我。」

巡演接下來將陸續唱遍晉江、南昌、鄭州、天津等地，任賢齊也將於9月23日在台中Legacy、9月24日在台北Legacy舉辦「想你了」演唱會，2場門票日前一開賣火速完售，搶不到票的歌迷紛紛哀號跪求加場，對此，任賢齊今宣布好消息，「齊跡．在路上」巡演將於明年春暖花開時，在北流與歌迷見面。