王力宏上周在台北小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，張小燕、蕭亞軒、陳美鳳、蔡康永及林宥嘉等眾多星友共襄盛舉，其中，賈永婕和丈夫王兆杰也現身力挺王力宏開唱，由於賈永婕曾在岳姓好友婚變事件開轟小三、為元配發聲，如今力挺王力宏，引發網友質疑「雙標」。

賈永婕10日在臉書打卡，分享她「非常精實的一天」，透露早上6點起床晨跑「一直看老公跟兒子的臭臉」、下午滑SUP（槳板衝浪），接著要去小巨蛋看王力宏演唱會，最後繼續拼樂高。不少網友都想起，賈永婕曾在婚變事件為元配發聲，多次公開譴責小三，而登上媒體版面。

如今賈永婕和丈夫王兆杰現身力挺王力宏開唱，令網友不解，留言：「只有我覺得雙標嗎？罵當小三的女人罵得很起勁！卻挺一個對婚姻不忠的男人！」、「當然要挺誰是她的自由，但同樣很疑惑+1」、「挺王力宏真是讓人另眼相看」、「對不起妻子與小孩，沒必要挺他我連他的名都不想提」。