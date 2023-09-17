張信哲昨起連2天在北京開唱。（潮水音樂提供）

張信哲的「未來式2.0世界巡迴演唱會」每周唱進不同城市，演出已排至明年初，歷經杭州、西安、蘇州、大連等地，昨（16日）起連2天風光唱回北京，但張信哲卻意外透露：「我手機已經關了2天，因為真的1張票都沒了。」原來因演唱會場場一票難求，面對眾圈內好友爭求購票，讓他不得不「關機」，苦笑表示：「我已經沒有朋友了。」

張信哲特地為北京場更換頭、尾2套服裝，一反先前的白色西裝，昨開場改以黑色勁裝出擊，並在結尾換上正紅色西裝，華麗而不失文人雅風；他還在衣服上別了一隻「螞蚱」別針，用以呼應上週六唐山站演出時，胸口天外飛來一隻螞蚱，牢牢停在他的胸上，相當用心。

由於北京首日恰好是「未來式2.0世界巡迴演唱會」第20場，面對熱情觀眾不斷敲碗求加場，張信哲幽默問「你們想加幾場？多一個零，好嗎」？全場粉絲一聽到「200場」立刻瘋狂吶喊，全場大合唱不絕於耳，一路嗨到結束。

此外，他日前推出構思5年的新書《未來是》，不只寫下這套巡演從籌備開始每個環節的幕後故事，甚至將團隊對於巡演的思考及花絮都寫入其中，首版發行立即搶購一空，張信哲開心說：「這本『未來是』，是關於你我的交流，代表我們之間的情誼。」已著手籌備要在每一版裡加入「驚喜」，彩蛋小禮令人期待。