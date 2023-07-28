受杜蘇芮颱風直撲金門影響，被迫「強制關機」的台金空中航線大亂，已連續停航兩天，雖然明(29)日起將恢復航班，但面對已滯留2天的人流勢必難以滿足疏運需求。為此，立委陳玉珍及金門縣政府已與民航局協調，要求航空公司於29及30日加開班機協助疏運，務必讓所有滯留旅客能盡速返家。

縣府指出，目前立榮航空已宣布29日北-金航線雙向對飛加開一航次(台北往金門為17：35、金門往台北為19：30)；30日北-金航線雙向對飛加開兩航次(台北往金門為15：55及17：25、金門往台北為17：50及19：20)，高-金航線雙向對飛加開一航次(高雄往金門為16：15、金門往高雄為18：00)，以增加空中航線的運量。相關航班資訊仍以立榮官網公告為主，如有疑問請洽航空客服諮詢。

陳玉珍也表示，災後復原工作不能等，若有需要緊急增加航班疏運的需求，將要求民航局應滾動檢討，立即協調航空公司加開班機因應，避免出現大量旅客滯留機場的情況再發生。