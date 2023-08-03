受到卡努颱風影響，北北基宜今天宣布停班停課，中央氣象局預報員徐仲毅表示，明天白天之後颱風應該是遠離轉小的時候，但風力仍在交界點，且目前導引氣流不明顯，恐有不規則路線，明天上午是否順利脫離，仍有不確定因素，是否放假尊重各地方政府考量。

徐仲毅說明，以風力影響來看新竹以北、宜蘭、恆春半島、綠島及蘭嶼等地，會出現9至10級強陣風，北海岸及東北角則恐達10至11級、綠島蘭嶼更達11至12級陣風，隨著颱風接近風力還恐進一步增強；目前多處已觀測到3米以上浪高、甚至還有5米以上浪高，隨著颱風接近後，甚至會出現5至6米以上浪高。

徐仲毅表示，以今天上午至下午來看，北部地區雨持續且降雨範圍廣又以北海岸較大，新竹苗栗以南以山區為主、平地間歇性降雨。他提醒，距離颱風較遠中南部，晚上西南風增強後雨勢會更加明顯、下半天至晚間有局部大雨或豪雨機會。

徐仲毅提醒，目前適逢大潮，漲潮期間沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。