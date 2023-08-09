卡努颱風外圍環流造成南投山區災情，蔡英文總統今天表示，從8月5日至今，已經有524名國軍，以及各式車輛，投入道路搶通、物資載運等工作。她感謝每一位辛苦的國軍弟兄姐妹，政府也會協助南投縣後續的重建作業，讓民眾盡速恢復正常生活。

蔡英文在臉書發文指出，上個禮拜，卡努颱風外圍環流造成南投山區災情，有些部落因交通不便，亟需用水。今天清晨，陸軍十軍團出動淨水車，前往清境農場取水，淨水後再到仁愛鄉提供給居民使用。

她說，從8月5日至今，已經有524名國軍弟兄姊妹，以及各式車輛，投入道路搶通、物資載運等工作。今天，國軍也再調度320名兵力，前往南投縣8個村落，協助土石、泥沙的清淤作業，加速災後復原的工作。

這幾天，除了有特戰官兵進入廬山部落搜尋失聯民眾，國防部也出動直升機空投物資。蔡英文指出，目前，已經載運7.2噸的物資，來加速補充民生必需品。她要感謝每一位辛苦的國軍弟兄姐妹，政府也會協助南投縣後續的重建作業，讓民眾盡速恢復正常生活。