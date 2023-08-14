廬山溫泉區後山馬赫坡部落因為主要對外道路、榮華巷因卡努風災上千毫米豪雨沖毀，農產運銷受阻。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

馬赫坡部落主要對外道路榮華巷在卡努風災前（下）、後對照照片，約百公尺道路遭豪雨沖毀。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努旺盛西南氣流為仁愛鄉帶來豪雨，馬赫坡溪（馬海僕溪）從涓涓細流變洪水猛獸。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

卡努風災重創南投縣仁愛鄉，尤其是廬山溫泉區塔羅灣溪暴漲，將後山馬赫坡部落主要對外道路沖毀，大型機具無法進駐搶修農路，居民步行深入部落並空拍揭露慘況，仁愛鄉前鄉長孔文博憂心說，部落居民用小怪手開闢小貨車到廬山吊橋的路運農產品，但成本增、速度慢，如今又下雨，部落對外主幹道修復之路曲折。

「馬赫坡部落以前沒這麼慘！」孔文博出示空拍照片解釋，馬赫坡部落位於廬山溫泉後山，卡努夾帶旺盛西南氣流在仁愛降下致災性超級豪雨，降雨量遠超過辛樂克與莫拉克風災紀錄，盧山溫泉區下游橋梁遭暴漲塔羅灣溪沖失；榮華巷約百公尺道路因路基崩塌不見了；流經部落的馬赫坡溪（馬海僕溪），也從涓涓細流變洪水猛獸，真的很可怕。

馬赫坡部落農路柔腸寸斷，因為塔羅灣溪暴漲、榮華巷路基流失，大型機具無法進駐搶修。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

馬赫坡Butuc（一文字高地）位於廬山溫泉後山安達山山腰一帶，1930年曾是霧社事件古戰場，馬赫坡社頭目莫那魯道率勇士發起霧社抗日事件，所幸重要文化資產逃過風災摧殘，不過部落對外農路柔腸寸斷。

孔文博表示，部落居民用小怪手搶通部落往廬山吊橋便道，靠著搬運車運輸高麗菜等夏季蔬菜下山，不過運輸成本高、速度慢，並非長久之計，他的農地也在部落，主要是塔羅灣溪溪水暴漲，大型機具無法到對岸，不僅無法搶修農路，他也無法整地、栽種，接續夏季蔬菜產期恐怕全泡湯。

部落居民用小怪手開闢小貨車到廬山吊橋的路運農產品，但成本增、速度慢。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

孔文博憂心說，部落對外主幹道經塔羅灣溪橋梁沖失，即使多輛怪手忙著疏濬，只要下雨就得停工，擔憂塔羅灣溪若沒有施設便橋、施作便道遙遙無期，，大型機具無法到對岸搶修，繼續下去不僅錯過夏季蔬菜栽種、運銷，也影響甜杮等秋冬水果收成，農民損失將相當慘重。

當地農民指出，他們不想坐以待斃，每人繳交2000元的方式，集資徵調怪手從陽溫泉產業道路逐步搶修至廬山溫泉區自力救濟，未料泉南農路等道路受損嚴重，仍得仰賴大型機具進駐搶修，現在只能期盼老天爺不要再下大雨，加速塔羅灣溪疏浚作業，盡快施設便橋、闢建便道，這樣廬山溫泉後山農民才有活路。