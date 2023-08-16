「卡努」颱風對南投仁愛鄉帶來慘重災情，日前南投縣副縣長王瑞德痛批中央投入南投的防災經費嚴重不足。農業部水保署昨日已澄清，8年來投入南投防災經費約38億元，是所有縣市之冠。農業部長陳吉仲今(16)日表示，希望中央、地方、民間一同關心極端氣候事件下的防災救災，如果有政治人物對救災資訊不懂，請第一時間詢問農業部。

陳吉仲指出，所有防災、救災都不應區分中央、地方和政黨，南投因為山區多，農業部在過去8年投入各縣市治山、防洪、農路建設經費中，南投是獲得最多補助的，雖然王瑞德副縣長這次對農業部有所批評，但農業部反而會投入更多經費。

陳吉仲指出，過往基層公所辦理農業天然災害救助時，因為災損是靠實地勘查來認定，但若災損面積過大，會對勘災人力造成龐大壓力，也會造成救助金撥款延遲，所以才簡化農業天然災害救助之措施，只要農民具有作物品項的客觀證明文件，基層公所得免勘查，以利加速發放救助金。

陳吉仲說，這次南投縣仁愛鄉3000多公頃農損都符合現金災害救助標準，仁愛鄉在不用現勘下，可以節省好幾個月的勘災時間，若藍營政治人物對救災程序不了解，歡迎向農業部詢問。