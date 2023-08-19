卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，行政院長陳建仁日前赴高雄勘災時，誇獎高雄市長陳其邁防災超前部署，隨後暗酸南投縣長許淑華未超前部署。前民進黨立委沈富雄表示，政治是很可怕的；陳建仁當了行政院長以後，好像忽然間變了一個人。

針對陳建仁暗酸南投，沈富雄18日在政論節目《少康戰情室》中表示，政治是很可怕的，政治可以使一個露牙大笑、非常可愛，而且是虔誠天主教徒的大仁哥，當了行政院長以後，好像忽然間變了一個人。當時陳建仁為什麼要用高雄比南投，因為高雄的山區相對災情很低，所以陳建仁就想到南投。

沈富雄認為，許淑華跟陳建仁有結什麼仇？只是不同黨而已，所以用許淑華來襯托陳其邁的厲害，倒也不必這樣，這個見識也未免太短了。

沈富雄指出，現在問題好像倒過來了，把高雄回去對比南投，南投是山區，但是高雄氾濫成災的是三民區、九如交流道，這是平地，平地若排水不好，街道會馬上變成河流；跟山區的土石流下來，是兩回事。

沈富雄不禁質疑，大仁哥不是很有學問嗎？為什麼會把完全不一樣的東西，硬是拿來比，來顯示民進黨的地方首長高人一籌。