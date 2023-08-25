「2023 Meet Greater South亞灣新創大南方」25日、26日於高雄展覽館南館盛大展出，用AI為港都注入新活力！本次展覽共計逾250家新創、超過150場舞台節目參加。其中由高雄市政府領軍、同時也是本年度獲選數位發展部2023台灣AI大賞優秀新創「Profet AI杰倫智能科技」，本次透過AI技術與高雄全家海神隊合作，協助打造獨一無二的數據分析平台，並協助商品庫存數位化，成為海神隊的最佳 #神隊友。

25日2023 Meet Greater South亞灣新創大南方展覽盛大開幕，高雄市長陳其邁蒞臨參觀，高雄全家海神隊余純安、唐維傑也擔任出席嘉賓，展覽期間高雄全家海神隊將在LE-01 亞灣創新館專區陳列建隊以來經典商品。

杰倫智能科技曾榮獲2022年數位轉型楷模獎，近年以無程式碼（no-code）AI自動化機器學習技術協助眾多海內外大型企業取得AI化門票，透過「建構亞灣5G AIoT創新生態系計畫」，以AI技術與高雄在地企業阿魁斯運動文化(高雄全家海神隊)合作。

杰倫智能科技將各場次球員的競賽數據導入其自動化機器學習平台中，如同球隊中加入一位AI顧問、助球隊更快速精準決策，同時也透過其平台協助高雄全家海神隊在周邊商品的庫存備料上智慧數位化。