此次投資論壇獲邀參加的優質企業，包括樺漢(6414)、晶心科(6533)、南亞科(2408)、台光電(2383)、佳世達(2352)、穎崴(6515)、群光(2385)、啟碁(6285)、聯茂(6213)等9家上市櫃公司及行勁科技1家未上市公司，使機構投資人掌握指標型企業的營運現況及發展趨勢。

在經濟產業專題方面，除了有財經M平方權威的全球總經分析外，群益投顧的金牌研究團隊此次精銳盡出，在新任總經理范振鴻帶領下，分別針對美國大選年經濟趨勢、AI伺服器產業商機及2023年手機產業是否春燕歸來等議題，進行深度剖析。

此次邀約的未上市公司行競科技為全球浸沒式冷卻電池技術先鋒，其IMMERSIO XM25浸沒式冷卻電池系統已於去年第四季實現商業化穩定量產。產線採用先進打線接合技術，透過3道關鍵環節，確保浸沒式冷卻電池系統擁有最高品質的穩定性、安全性及高效電力輸出。

行競科技在2023歐洲電池展中分享全新無模組（CTP）浸沒式冷卻電池系統設計概念和IMMERSIO XM25實際應用案例，如挪威能源管理科技公司Nordic Booster的移動式高壓充電樁、台灣儲能系統供應商佳得集團的儲能機櫃，展現具備製造高性能電池潛力。