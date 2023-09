「泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會」(Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors)是不動產估價產、官、學界兩年一度的盛事,睽違19年,台灣再次爭取到主辦權,9月5日起在新北市將捷金鬱金香酒店進行4天會議。協辦單位之一的永慶房產集團表示,盼藉由本次會議交流,促進台灣不動產業發展向上,為台灣不動產之專業水準的提升盡一份心力。

本次國際會議主題為「COVID-19 和全球政治經濟對不動產的影響」(The Impacts of COVID-19 and Global Political Economy on Real Estate),集結來自日本、韓國、美國、加拿大、新加坡與台灣等12個會員國、近500位不動產投資、開發、金融、估價與顧問等方面專家,進行相關制度、理念及技術交流。議題橫跨不動產金融制度、房產科技、永續發展等領域,同時也邀請內政部政務次長花敬群、桃園市長張善政與新北市副市長劉和然參與論談,與各國會員分享台灣經驗,也借鏡國際助台灣不動產金融市場走向更加國際化之發展。

內政部政務次長花敬群今日也出席本屆研討會,參與上午的論壇,分享台灣經驗。(圖片來源:中華民國土地估價學會)

主辦單位「中華民國土地估價學會」理事長彭建文表示,該會議是我國少數能以中華民國名義參與之會議,對增加我國國際能見度及提升國家整體形象深具意義,並能藉此了解各國不動產相關產業過去、現在與未來之問題與因應之道,協助台灣發展估價專業技能之強化,也使不動產市場發展更加健全。同時也特別感謝永慶房產集團的大力支持,協助本屆會議順利籌辦。

永慶房產集團表示,很榮幸今年能夠參與協辦本屆研討會,促進台灣不動產業健全發展,是我們極為重視的企業社會責任之一。永慶房產集團積極與國內產官學界攜手合作,包含中國土地改革協會、消費者文教基金會、國立政治大學等,為台灣不動產政策的各項議題而努力,促進房市政策向上提升。未來仍會持續投入更多資源與心力,以完善國內不動產交易制度。