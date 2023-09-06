「泛太平洋不動產估價、顧問與經營研討會」(Pan Pacific Congress of Real Estate Appraisers, Valuers and Counselors)是不動產估價產、官、學界兩年一度的盛事，睽違19年，台灣再次爭取到主辦權，9月5日起在新北市將捷金鬱金香酒店進行4天會議。協辦單位之一的永慶房產集團表示，盼藉由本次會議交流，促進台灣不動產業發展向上，為台灣不動產之專業水準的提升盡一份心力。

本次國際會議主題為「COVID-19 和全球政治經濟對不動產的影響」(The Impacts of COVID-19 and Global Political Economy on Real Estate)，集結來自日本、韓國、美國、加拿大、新加坡與台灣等12個會員國、近500位不動產投資、開發、金融、估價與顧問等方面專家，進行相關制度、理念及技術交流。議題橫跨不動產金融制度、房產科技、永續發展等領域，同時也邀請內政部政務次長花敬群、桃園市長張善政與新北市副市長劉和然參與論談，與各國會員分享台灣經驗，也借鏡國際助台灣不動產金融市場走向更加國際化之發展。

內政部政務次長花敬群今日也出席本屆研討會，參與上午的論壇，分享台灣經驗。（圖片來源：中華民國土地估價學會）

主辦單位「中華民國土地估價學會」理事長彭建文表示，該會議是我國少數能以中華民國名義參與之會議，對增加我國國際能見度及提升國家整體形象深具意義，並能藉此了解各國不動產相關產業過去、現在與未來之問題與因應之道，協助台灣發展估價專業技能之強化，也使不動產市場發展更加健全。同時也特別感謝永慶房產集團的大力支持，協助本屆會議順利籌辦。

永慶房產集團表示，很榮幸今年能夠參與協辦本屆研討會，促進台灣不動產業健全發展，是我們極為重視的企業社會責任之一。永慶房產集團積極與國內產官學界攜手合作，包含中國土地改革協會、消費者文教基金會、國立政治大學等，為台灣不動產政策的各項議題而努力，促進房市政策向上提升。未來仍會持續投入更多資源與心力，以完善國內不動產交易制度。