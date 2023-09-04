台科大「行動工程師培育計畫」（EIA）團隊，今年暑假期間先後前往宜蘭東岳的原民部落以及印尼泗水、越南芹苴，致力改善偏鄉學校、社區設施，同時推動區域永續發展。透過多元專業的跨領域合作，成功將學術知識轉化為切實的社會貢獻，培育學生們具備國際視野和社會責任感。

今年是台科大「行動工程師計畫」的第7年，2020年及2021年曾因疫情原因暫時無法前往東南亞，但在疫情降溫後繼續與當地姊妹校，包括：印尼ITS泗水理工大學、印尼WMSCU韋地曼拉大學、越南CTU肯特大學的大學生合作，於印尼泗水及越南芹苴的偏鄉地區，進行一系列專業改善計畫。

台科大學生們融合各自專業知識，致力在當地實施耕種植系統、地下水系統設計及建設、黑水虻處理廚餘之循環式裝置系統設計、雨水過濾系統、司令台遮陽罩建設、廁所水電裝置、教室外牆壁彩繪等工程，為當地居民營造更好生活環境。

台科大機械系四年級學生張智堯，參與計畫前往越南芹苴後，出乎意料地改變甚鉅。他表示：「你問3年前的我對大學有什麼期待，我大概會認為就是平凡無奇的度過吧。然而經過這次經驗，覺得大學生涯至少做了件很不一樣、很有意義的事。」

台科大機械系四年級學生陳宥成說到，出發前雖然知道是要去越南的偏鄉地區進行服務，但還是太過於天真，把一切想像得太美好。直到入住越南安陽國小附近居民提供的住宿環境時，他才夢醒，原來一直以來都過得太幸福了，沒有用過水瓢洗澡，也沒有用過這麼小的廁所，這給他極大震撼。

不僅在國外偏鄉地區，台科大行動工程師培育計畫亦展現對國內原民部落關懷。今年為與宜蘭縣南澳鄉東岳部落東澳國小合作的第4年，臺科大同學們前往該地，投入設計安裝微水力發電設施、魚菜共生太陽能供電系統建設，並舉辦永續工作坊，協助社區居民將無法使用的電器進行修繕，提升當地居民生活品質。