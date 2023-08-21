由國際人才媒合平台CakeResume舉辦的「2023 Career Fair」就業博覽會，將於9/16 (六)在台北文創大樓6樓熱烈展開。現場將匯集Google、精誠資訊、永慶房產集團、Dell Technologies等國內外知名企業參展。身為房產科技領導品牌的永慶房產集團，也將在現場分享永慶科技優勢、工作內容和職場福利，並釋出十多種不同領域的職位，廣招好人才！

房產科技領航者 永慶大舉招募數位及資通訊人才

全台突破1600店的永慶房產集團，不僅是台灣最大的房仲品牌，永慶數位和資通訊團隊更有將近200人的規模，橫跨軟體開發、數據科學、網路系統、數位行銷等多樣數位和資通訊領域，傲視同業！

永慶房產集團資訊部協理呂學堯表示，科技力就是企業的競爭力，永慶自2000年網路剛興起時，就開始投入房產科技的研發。經過20餘年的發展，永慶已經是房產科技的領航者，不管是技術能力、Domain Know-How、數據資料庫、科技工具和產品等，在市場上都佔有一席之地。隨著科技的日益進步，房產科技的發展也有越來越多可能，永慶房產集團將不斷招募數位和資通訊人才，打造屬於未來世代的房產科技，持續領先業界。

永慶房產集團在CakeResume「2023 Career Fair」中，將釋出十餘種不同的職缺選項，涵蓋資訊企劃、數據科學、數位行銷、軟體開發、網路系統五大領域。現場將有永慶數位與資通訊團隊的成員出席，分享工作內容、技術要求、職場福利等資訊，歡迎對房地產科技有興趣的求職者，至現場了解更多內容。

打造友善交流、團隊合作環境 永慶職場再獲國際肯定

永慶數位與資訊團隊9月將參與CakeResume就業博覽會，現場釋出多項數位、資通訊相關職缺，歡迎有興趣的求職者現場諮詢。(圖/永慶房產集團提供)

呂學堯也分享，進入永慶服務的資通訊人才，都會先接受完整的「PropTech Workshop」教育訓練。在這段期間，新進同仁將透過實作練習，熟悉實際工作中的狀況和產出標準，並針對同仁的專業技術、分析技巧、執行能力等面向進行培訓。此外，新進同仁還有專屬的學長姐，針對工作成果給予建議與回饋，幫助同仁快速成長，非常適合剛從相關科系畢業、或想要跨領域轉職的求職者。

除了新人培訓之外，永慶資訊團隊也會不定期舉辦技術交流分享會，由各團隊的成員分享新技術和新觀念、以及正在開發中的專案。在分享會當中，其他成員不僅能夠獲得新知識與技術，也促進團隊成員的交流風氣，團隊成員在工作上若是遇到問題，都能夠獲得其他夥伴、甚至是跨團隊成員的幫助。

永慶成功打造友善互助、持續精進的職場氛圍，不僅獲得員工對職場環境的超高滿意度，也讓永慶再度獲得2023 HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」的國際肯定，成功締造六連霸。呂學堯表示，永慶會持續招募優秀的數位和資通訊人才，歡迎想要自我提升、挑戰房產領域的資訊人才，加入永慶的行列。

永慶數位與資訊團隊X CakeResume 2023 Career Fair資訊：

▸ 活動時間：2023/09/16 (六) 09:30-18:00（09:00 開放入場）

▸ 活動地點：台北文創大樓 6樓（台北市信義區菸廠路88號）