數位發展部成立滿一周年，在野黨批評政績掛零，連執政黨立委也不滿意其表現。國民黨立委賴士葆24日大酸，數位部長唐鳳任性地做自己想做的，而不是處理民眾關心的資安犯罪、個資外洩、第三方支付、媒體議價等，數位部政績與人民將是兩條沒有交集的平行線。

賴士葆在臉書發文指出，數位部耗費217億大張旗鼓成立周年，交不出像樣的成績單，愧對納稅人。這一年台灣數位領域焦頭爛額的是詐騙集團橫行無阻，詐騙金額的暴利迭創新高，輾壓行政院的打詐國家隊，政府只好不停的加碼提高預算來對抗詐騙集團的猖獗肆虐，這是政府和民眾共同的痛，可惜數位部沒有抓到痛點，所以被檢察官點名打詐國家隊失職的三大共犯：數位部、金管會和NCC。

賴士葆表示，數位部一開始自我定位業務範圍和發展方向就與民眾和社會脫鉤，道地在冷氣房裡高雅、率性的運作規畫，做自己想做的事情，完全不知民間疾苦。數位產業署 和資通安全署協助台灣數位新創產業，協助企業雲端數位化，為何數位部推出媒合外賣平台淪為笑柄？因為整個社會水深火熱亟待救援的是不斷的網路駭客攻擊、政府和企業個資嚴重外洩、尤其第三方支付缺乏監理變成詐騙集團犯罪溫床，這些都亟待強有力的公權力整合介入。

賴士葆說，如今政府各部門都有資安，各自為政好像一盤散沙。數位部成立，強調不會扮演監理機構的角色，換句話說，所有的資安犯罪，個資外洩，詐騙集團如何猖狂都非關數位部的權責。

賴士葆酸說，其他部會都會有出國考察，為何數位部被爆出國人天數偏高被譏為出差部，因為放著眾人引頸盼望的政務推託失職延宕惹眾怒，累積太深的民怨。大家關心的《媒體議價法》討論許久，立委都提出許多版本，卻不見行政院版本草案。數位部成立的初衷就背離民意，唐鳳身為部長，用的是民脂民膏，繼續任性地做自己想做的，而不是投注心力來消弭民生疾苦，數位部政績與人民將是兩條沒有交集的平行線。

唐鳳數位部賴士葆打詐詐騙個資資安第三方支付媒體議價