蔡英文總統任期到明年5月，國安會祕書長顧立雄接受媒體專訪認為，蔡英文使台海議題受全球高度關注，從G7峰會聲明到近來的美日韓峰會，一再強調對台灣議題基本立場不變，使台海安全穩定已具國際法高度，加上台美高度互信與合作，「我想這是非常重要的legacy（資產）。」

《鏡週刊》今天刊出顧立雄的專訪，對於台海議題，他說，以前國際上談台灣，老是跟泰國搞混，台灣的利益為什麼需要全球去關切？過去你能想像，G7峰會去發表台海和平穩定是全球安全與繁榮不可或缺的一部分嗎？這當然是全國人民一起努力，將台灣提升到過去所無法想像的高度。

今年5月在日本廣島舉行的G7領袖峰會，聯合公報強調台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的一部分，G7等國家反覆聲明台海穩定的重要性，顧立雄說認為「這已經是屬於一個類似具有國際法上的高度」。

台灣近來與立陶宛、波海3國等中東歐國家互動頻繁，他說，過去台灣的外交工作受很多國家的一中政策束縛，無法與其高層往來，這幾年蔡政府外交工作轉變為實質外交，台灣基於經濟安全、地緣政治的重要性及共享民主價值，在實質外交上獲得許多突破。

法國在《7年建軍法案》納入台海跟南海的自由航行權，英國也派軍艦從事自由航行，顧立雄指出，這些都打破了中國一直要使台海內海化、台灣問題內政化的企圖，使中共一旦片面採取武力改變現狀，將無法排除面臨各國經濟制裁、軍事介入，招致中方非常難以承受的後果。