台灣拔河代表隊前往瑞士參加「2023世界室外拔河錦標賽」，獲得4金3銀。蔡英文總統表示，這是選手們一點一滴累積而來的成果。她感謝代表隊選手、教練以及訓練團隊的付出，讓台灣的體育表現能在國際舞台上發光發熱，也要請國人一起為選手們喝采，做選手們最可靠的後盾。

蔡英文在臉書指出，台灣拔河代表隊前往瑞士參加「2023世界室外拔河錦標賽」，在女子500公斤組、540公斤組、U23女子500公斤組、U19女子480公斤組共拿下4面金牌。另外，也在U23男女混合560公斤組、U19男女混合520公斤組及U19男子560公斤組，奪得3面銀牌。

她說，去年，台灣拔河代表隊在世錦賽創下4金1銀1銅的紀錄，已經讓我們非常佩服，今年又再次以4金3銀獲得佳績，真的非常不簡單。

她記得，今年三月，她在總統府和拔河隊的選手們見面時，看到他們的雙手因為練習而布滿厚繭。「今天能有這樣的好成績，背後充滿著辛苦的汗水和淚水，更是選手們一點一滴累積而來的成果」。

蔡英文感謝台灣拔河代表隊的選手、教練以及訓練團隊的付出，讓台灣的體育表現能在國際舞台上發光發熱。「我也要請國人朋友，一起為選手們喝采，做選手們最可靠的後盾」。