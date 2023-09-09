今日(9月9日)是台灣的狗狗節，總統蔡英文也藉此機會在臉書發文，悼念領養的退役導盲犬Bella已在前陣子去世，蔡英文感慨說，Bella只是換了一個方式存在，過去對她開心的模樣，也會永遠記在心中，希望毛家長都能好好珍惜與毛小孩的相處時光。許多網友也感慨說想起自己的寵物，「我也想起了陪我16年的娃娃」。

蔡英文今在臉書發文表示，「Bella，謝謝你成為我的家人」，想藉狗狗節跟大家說，她的愛犬Bella前陣子在睡夢中安詳離開了。蔡英文表，2016年，她從惠光導盲犬學校領養三隻退役犬Bella、Bunny和Maru，常常訪客來官邸時，她都會向訪客介紹最可愛的狗家人。

蔡英文提到，其中Bella的個性最冷靜，牠過去擔任教育宣導犬時，幫助視障朋友進行導盲犬引導體驗，也參與了許多宣導活動，讓更多人能夠認識導盲犬。導盲犬的一生，從新生幼犬、寄養家庭生活、專業訓練期，之後成為合格導盲犬，雖然我只參與了Bella最後的退休生活，但這段時光對我來說彌足珍貴。

蔡英文也回憶，Bella趴坐的時候喜歡前腳交疊，端莊又有氣質。現在，Bella只是換了一個方式存在，但我想牠應該也正在繼續陪伴我和牠的貓狗弟妹。牠過去對我開心的模樣，我也會永遠記在心中。每隻狗狗與我們相伴的時光，可能只占據了我們生命中的「一部分」，但是我們對狗狗來說，卻是跟著牠們成長與離去的「全部」。希望各位毛家長，都能好好珍惜和家中毛小孩相處的時光。

網友也回應說，「很感動」、「兩個月前我家的旺仔也才因為疏忽跑到路上遭遇車禍，太難受了」、「宗痛，我好想當你的狗阿」、「希望總統可以交代立委提議修法動保法，毛小孩過世我們也想要請喪假」、「Bella能來到蔡總統的身邊，想必是十分幸運且幸福的一件事情」、「這篇有洋蔥」。