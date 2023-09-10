命理專家雨揚老師在臉書上分享9／10～9／16的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖兔、豬、鼠，其中生肖兔事業邁向巔峰，合作達成雙贏局面；生肖豬桃花運旺，單身者可請親友介紹對象，有望快速發展關係，有伴者可一起布置居家打造溫馨氣氛；生肖鼠則是可透過市場趨勢，尋找潛力商品賺取錢財。

★符號代表運勢

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

▍生肖鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運高漲，能以敏銳的觀察力和反應力，及時捕捉到關鍵訊息，並迅速做出適當決策，獲得同事和上級認可。感情運普通，單身者可多參與人際關係的講座，有助學會如何破冰，增進與他人互動關係；有伴者可透過通訊軟體分享有趣文章，使伴侶之間的對話更加活潑有趣。財運尚可，可透過研究市場趨勢和消費者需求，找到具有潛力的商品，賺取豐厚報酬。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★★

工作運穩定，身為主管能充分展現專業領導能力，擅用組員們的專長和優勢，提升整個團隊的效能。愛情運走下坡，單身者深陷在過往陰霾中，建議尋求正確管道，療癒自己的感受，有助早日恢復樂觀；有伴者在情緒起伏大時，應先離開衝突現場，以免衝動說出無可挽回的話。財運豐收，長期的努力能獲得肯定和回報，收穫一筆豐厚獎金。

▍生肖虎

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運平順，承接了考驗能耐的複雜工作，過程必須絞盡腦汁、拉下面子動員各方人馬，過程混亂但結果卻比預期好，得到上級信賴。感情運不錯，單身者近期有望遇見合拍對象，彼此興趣與喜好相同，交流順遂且愉快；有伴者可與伴侶一起觀賞影片，帶來更多快樂和幸福。財運不錯，可積極地客戶溝通，讓他們優先選擇由你服務，藉由客戶指定得到額外獎金，讓財庫興旺。

▍生肖兔

事業★★★★★ 愛情★★★★ 財運★★★★★

職場邁向巔峰，能憑著出色口才，在協商中贏得廠商信賴，讓廠商願意合作，達成雙贏完美局面。愛情運美好，單身者可嘗試時下流行穿搭，以新的裝扮和自信姿態，展開美好約會時光；有伴者能得到伴侶的驚喜小禮，並在生活中發現各種樂趣，讓家庭生活多采多姿，創造更美好回憶。財運興旺，可多聽取專家建議，幫助選擇有潛力的投資標的，輕鬆賺取一筆可觀財富。

▍生肖龍

事業★★ 愛情★★ 財運★

事業運受阻，工作接踵而至，不得不連日加班應付龐大工作量，長此以往影響對工作的態度，以致出包率增加，能力受到質疑。感情運欠佳，單身者應多了解心儀對象的全貌，別讓愛情沖昏頭，以免未來發現彼此間存在許多問題；有伴者對伴侶感到不滿時，應以溝通代替責罵，以免小問題變大災難，讓感情破局。財運不利，收到來路不明簡訊或郵件時，應保持警惕，以免落入詐騙陷阱。

▍生肖蛇

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★

工作運穩定，此時應參加專業培訓課程，讓工作能力與專業度更加提升，能用新技能獲得上司的肯定及信賴。桃花能量豐沛，單身者可積極參加公司聚會，把握與人交流的機會，有望結識一起共事的好夥伴；有伴者可付諸行動，訂下另一半的未來，攜手步入家庭，為美好生活佈局。財運緊張，開支日漸增加，導致財務壓力上升，建議重新評估每筆支出，才有助改善現況。

▍生肖馬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運不錯，當工作面臨難題時，不妨向前輩尋求幫助，讓前輩以豐富的經驗，幫助你找到最佳的應對策略。感情運美好，單身者可透過與親友的飯局，間接認識對象，有望透過互動讓緣分加深，成為優質伴侶；有伴者可多打扮，積極陪同對方參與活動與飯局，而亮麗外型讓另一半臉上有光，有利感情增溫。財運平穩，可調整資金比例，在合適時機點加碼進場，為財運鋪路。

▍生肖羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運走上坡，即便工作讓他們應接不暇，仍能保持高效能，還能分擔他人工作，讓大家嘖嘖稱奇，也成為職場的風雲人物。感情運不錯，單身者能展現出幽默風趣的一面，讓新對象好感激增，關係快速增溫；有伴者可多挖掘和伴侶的共同嗜好，豐富雙方互動，為彼此帶來更多的樂趣。財運回溫，可利用空閒時間兼差打工，有助增加收入，讓資金更加充裕。

▍生肖猴

事業★ 愛情★★ 財運★★

事業遇到挑戰，因競爭對手推出的策略涵蓋了疏忽的地方，感受到明顯被比下去，這時想找理由解釋但卻漏洞百出，小心失去主管的信賴，建議大方認錯並提出改善策略，才能力挽狂瀾。愛情運低迷，單身者容易因想太多卻又無法付出行動，與正緣錯過；有伴者和伴侶分隔兩地，不安全感逐漸上升，影響到彼此關係。財運受挫，此時容易有被盜刷、遺失財物的風險，謹慎保管財物及手機，以免造成財損。

▍生肖雞

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業鴻圖大展，秉持著凡事全力以赴的工作態度，能在各方面都有所收穫，進而升官。感情運平平，單身者和新朋友擁有相同的價值觀，各方面都覺得十分有默契，有望進一步交往；有伴者可在休假日和伴侶一起帶毛小孩散步，讓彼此感情更加緊密。財運上漲，之前投資的項目可在近期得到不錯獲利，選擇加碼或贖回享受，皆可讓財運豐收。

▍生肖狗

事業★★ 愛情★★ 財運★★

工作面臨挑戰，有突發狀況時，應第一時間了解問題，勿抱持鴕鳥心態，以免後續一發不可收拾，導致工作評價慘烈。愛情出現考驗，單身者難以抱持自信姿態，扭捏態度令他們總是錯過緣份；有伴者在未來規劃上和伴侶意見不合，建議透過長輩來協助居中協調，能受到支持而佔上風。財運欠佳，應培養判斷力，避免聽信親友的明牌建議，承受財務虧損的風險。

▍生肖豬

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運平順，舉凡被交辦的任務，記得再三檢查，細心有助於收穫更好的成果，並得到同仁、老闆的讚賞。桃花朵朵開，單身者可主動介紹親友給心儀對象認識，有望因信賴而讓彼此關係更進一步；有伴者可和伴侶布置居家，讓居家氛圍更溫馨。財運普通，可考取職業相關的專業證照，有助提高專業價值，掌握更好薪資談判籌碼。