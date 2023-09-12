周四（19日）晚上11點是「鬼門關」的日子，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享鬼月後財運飆升的前4名生肖，依序是生肖鼠、狗、羊、龍，其中第1名的生肖鼠不僅能獲得一筆意外之財，更能利用智慧與資源實現財務目標，可好好把握。

▍第4名：生肖龍

生肖龍在農曆7月後能獲得幸運之星眷顧，財運無限上漲，事業能夠順風順水，收入變得更加穩定，也有機會得到貴人幫助，不僅會給予支持和鼓勵，更為他們打開商機的大門，有望賺取豐厚錢財，可好好珍惜這個機會，並且全力以赴，未來將充滿希望和潛力。

▍第3名：生肖羊

生肖羊正處在極為幸運的時刻，太陽星和天喜星正照耀著，使他們人緣能變得更好，桃花運勢也相當旺盛。農曆7月結束後財運將隨之上升，有望透過社交活動或戀愛關係中獲得財富或禮物，可趁此時把握機會，與人建立更多的聯繫，有助於提升財務狀況和生活品質。

▍第2名：生肖狗

生肖狗近期能受到天德貴人和文昌星的力量加持，在事業和學業上獲得顯著進步。農曆7月結束後財運飆升，有望透過考試取得優異成績來增加收入，同時迎來升官機會，此時充滿潛力可好好把握，努力實現目標和夢想。

▍第1名：生肖鼠

生肖鼠在天乙貴人的庇護下財運處於高峰期，尤其「鬼門關」後有機會獲得意外之財，意味著有一筆可觀的贈與或投資獲利蒸蒸日上，但需保持警覺留意身邊機會，並謹慎處理金錢事務，同時擅用智慧和資源，能更好地實現財務目標。