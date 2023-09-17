有些人天生喜歡吹牛皮，甚至為了面子不惜誇海口，大陸《搜狐網》運勢專欄指出，生肖猴、虎、狗與人相處過程中，不僅會把自己說得非常厲害，更會講大道理給別人聽，但真相往往是根本做不到，讓人覺得討厭。

▍生肖猴

生肖猴頭腦聰明，但缺乏耐心，導致工作中容易發生錯誤，在與人相處過程中總是喜歡誇誇其談，說很多人生大道理，讓人覺得已看破人生百態，但其實他們做事情時漏洞百出還十分浮躁，完全就是出一張嘴，顯得十分虛偽且討人厭。

▍生肖虎

生肖虎個性開朗且十分灑脫，做事情總是給人雷厲風行的感覺，因此能輕易當上管理者，但他們容易因為愛面子，常向同事吹噓實力，暢談人生理想，顯得很有能耐，但真相往往是根本做不到，而且也喜歡開空頭支票，讓人產生厭惡感。

▍生肖狗

生肖狗口才非常好，不僅在與人爭辯是常勝軍，更喜歡指點別人，一旦對方身上有看不慣的地方，就會當場糾正，並以自身經驗去指導他人做事，藉此凸顯自己的能耐，讓許多人認為他們只顧到自己感覺，不管對方是否接受，讓人覺得十分討厭。