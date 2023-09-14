《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖鼠、兔、龍、馬在年底前財運方面容易波折多，其中生肖鼠不可操之過急，以免投資本金難賺回來；生肖兔事業方面收入將不穩定；生肖龍需注意切勿為別人作保；生肖馬則是不利開拓新的財源。

▍生肖鼠

生肖鼠在年底前不利於生意或投資規模的過快發展，若是急功近利當心本金都難賺回來。在消費支出上，容易因為調養身體或吃喝玩樂而產生龐大費用，增加經濟壓力。

▍生肖兔

生肖兔在年底前事業方面容易波折多，收入將不穩定。另外，需小心因為犯錯或業績不佳而使收入減少的狀況發生，更是會影響年底獎金。

▍生肖龍

生肖龍財運走低，錢財方面將面臨拮据的狀況。年底前若更換工作，會有一段時間的收入縮水期。另外，需特別注意切勿為別人作保，避免被連累而背上大額債務，增加不必要的經濟壓力。

▍生肖馬

生肖馬在年底前不利於開拓新的財源，例如進入新的領域經營、投資或開展新副業，容易遇到被騙而造成失財的狀況。另外，投資需多關注時事、政策的變化，憑感覺出手容易遭遇錢財有去無回的狀況。