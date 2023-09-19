投資人信心受到成長趨緩與地緣政治緊張影響之際，上海美國商會今天表示，中國境內的美國企業樂觀程度創「紀錄低點」，越來越多企業尋求把投資撤出中國。

法新社報導，上海美國商會（AmCham）這份調查結果出爐之際，中國政府正採取一系列措施來提振低迷的經濟。

美國商會今天發布的報告指出：「經歷多年的疫情作亂和限制之後，2023年本應是投資人信心和樂觀情緒反彈的一年。」

「但根據我們2023年對在中國美企的調查，反彈並未實現，企業信心繼續惡化，」

上海美國商會表示，北京和華盛頓的緊張關係也對中國境內的美企帶來沉重壓力。

報告指出，受訪者對未來5年的樂觀情緒是有紀錄以來最低，只有52%表示對前景樂觀，較去年下降3個百分點。

被問到企業前3大挑戰時，325間受訪企業當中，60%回答美中關係，回答經濟放緩的比例也有60%。

4成企業正計劃或已經要把投資導出中國或其他國家，較去年增加6個百分點，東南亞則是最受歡迎的替代地點。

美國商會表示，承受與中國脫鉤壓力的企業中，2/3把主因指向美國政策，而非北京政策。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120919