再過3個多月2023年就要結束，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、蛇、馬、狗、豬在年底前桃花爆棚，最有希望脫單，其中生肖蛇不僅身邊將出現許多異性，更能透過親友介紹結識良緣；生肖豬則有機會遇見條件好的對象，關係能迅速進展。

▍生肖虎

單身的生肖虎將有不錯的桃花運，容易遇到顏值高且聊得來的異性，有望開啟新的緣分。但和異性相處時，應避免過於強勢，並展現溫柔的一面更有利於發展。

▍生肖蛇

單身的生肖蛇在年底前有望脫單，不僅身邊有許多桃花圍繞，更能透過親朋好友介紹結識良緣，應保持樂觀態度，勇敢走出家門多交朋友。

▍生肖馬

紅鸞星動，桃花相擁，單身的生肖馬在年底前異性緣爆棚，有望同時被多名對象追求。另外，農曆8月運勢走高，容易遇見溫柔心儀對象，但要特別注意在感情方面需果斷，若瞻前顧後當心讓愛情溜走。

▍生肖狗

紅鸞星閃耀，單身的生肖狗桃花運超級旺，有機會遇到氣質好的對象。另外，在年底前生肖狗有強大的吸引力，所以要開啟一段良緣不是難事。

▍生肖豬

單身的生肖豬在年底前，有機會認識條件好的對象，能迅速進展關係，但同時也需要有心理準備，來面對強勢競爭者的攪局。另外，農曆5至8月出生者需注意相處上的細節，不可過於偏激，以免嚇跑對方。