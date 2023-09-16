貧賤夫妻百事哀，物質生活也是婚姻中重要的一部分，《搜狐網》運勢專欄點名生肖猴、鼠、羊、豬的女性天生富貴命，婚後可享受少奶奶般的生活，不必為金錢煩惱，生活無憂無慮。

▍生肖猴

屬猴的女生相當聰明、積極向上，結婚後也願意為家庭著想，讓生活越來越好；猴女決定做一件事情就會堅持到底，有女強人特質，財富跟著到來。

▍生肖鼠

屬鼠的女生聰明又能幹，主張「女人當自強」，結婚後努力減輕丈夫負擔，憑著敏銳的眼光及天分，在事業上得到豐厚回報，生活越來越富裕、幸福。

▍生肖羊

屬羊的女生天生就有福氣，即使家庭經濟條件普通，丈夫也會努力工作打拚，讓她們過上更好的生活；羊女也不會閒著，打理家務之餘，試著學習投資理財，婚後生活越來越富裕。

▍生肖豬

屬豬的女生有幸運之星青睞，年輕時可以為父母改善運氣，婚後也能替丈夫帶來幸福，財源廣進、貴氣不斷；肖豬女可以和任何氣質的男人和睦相處，不缺錢也不缺愛。