俗話說一樣米養百樣人，有些人天性樂觀，經常和人打成一片，也有些人活得壓抑，每天都在看人臉色過活，《搜狐網》運勢專欄就點名3生肖個性敏感脆弱，容易對他人的一舉一動感到糾結，待人處事令人捉模不透。

▍生肖兔

生肖屬兔者善解人意，個性敏感纖細的他們很在意外界的觀感，甚至會因為太過糾結，陷入負面的情緒中無可自拔。尤其是面對他人的過激行為和冒犯之舉，屬兔者會一直記在心裡，久久無法釋懷，擔心再次受到傷害和背叛，因而在互動過程中顯得戰戰兢兢。如果想和屬兔者好好相處，需要多點耐心，才能建立深層的信任和友誼。

▍生肖蛇

生肖屬蛇者聰明有遠見，同時也充滿了神秘感，他們的內心世界相當複雜，不容易被外界理解。屬蛇者的自我保護意識很強，因此對外時刻保持警戒，加上容易懷疑他人的動機，不輕易敞開心扉，這使得與他們建立關係成為一項挑戰。不過一旦贏得屬蛇者的信任，他們就會對人忠誠無比，只不過該有的個人空間和基本尊重也要注意才行。

▍生肖雞

生肖屬雞的人注重細節，做事井井有條，因此對待自己和他人的要求都很高，有時候容易變得過於苛刻，出現過分挑剔和吹毛求疵的傾向，而讓人退避三舍。另外，屬雞者對於自己的表現相當在意，因此對於批評會特別敏感，所以與他們相處時，建議以鼓勵取代責備，會讓彼此關係不那麼劍拔弩張。