2023年來到9月，新的月份會有怎樣的新氣象，「感應占卜師」王妙坤老師以多年命理經驗，分析8月份12生肖整體運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項，才能逢凶化吉。

生肖鼠

屬鼠人在9月份，財運薄弱，非常容易有破財的情況產生，最主要的因素是自己的物慾太強，容易在不經意中，受到行銷廣告的誘惑，讓自己花錢買了過多商品，或是非必要性的精品，如果在投資理財上，更要格外謹慎，一不小心就會受到欺騙，讓自己血本無歸，所以在錢財的運用上，需多加三思，只要克制貪念，就能躲過這些災厄，建議可以補財庫，填補財庫破漏。在感情上則有突破困境的好運，如果正處於曖昧關係，對方將主動向你表白，希望正式和你交往，但你先別急著答應，可以再觀察看看。

幸運數字：25

吉祥方位：西北方

生肖牛

屬牛人在9月份，工作運及財運都非常的強，如果是獨立工作者或是銷售業者，將生意興隆，接到許多工作項目或訂單，必須終日繁忙，處裡各種不同的業務，但是隨之而來的就是滿滿的財富，這些收穫會讓你的辛勤努力不會白費，而運勢最強盛的就屬仲介業者了，雖然遇到的客戶不好應付，但是只要保有耐心，不要洩氣，這段時間將有機會完成高價的合約，不過屬牛人在本月有破財的現象，建議可以替家電用品汰舊換新，一方面可以提升生活品質，另外也可以化解破財的問題。

幸運數字：30

吉祥方位：北方

生肖虎

屬虎人在9月份，可要學會謙虛和忍讓了，在這段時間裡，有犯小人的狀況，大多是與較不熟識，或是陌生人發生衝突，進而產生一些口角紛爭，這些事情可大可小，凡是遇到這類情況時，請先壓抑自己的情緒，盡量謙讓退避，不要與之對抗， 因為對方蠻橫不講理，而且會拿雞毛當令箭，不斷的咄咄逼人，與其浪費時間爭論，不如用禮讓避免事情繼續延燒，讓小人不會傷害到自己，建議可以點人運光彩燈，增強自己的運勢。在感情上的情緣就挺不錯的，有機會透過他人介紹，認識不錯的對象，自己可以多加把握。

幸運數字：33

吉祥方位：北方

生肖兔

屬兔人在9月份，工作運相當不錯，能得到貴人相助，對方會是一位年長的女性，個性熱情，又充滿慈祥的光輝，能夠在工作上給你很大的助力，她會帶領你，也會包容你，對你的期望很高，自己一定要好好努力，千萬不要讓她失望了。在財運上也有很不錯的表現，有機會得到公司額外的獎勵或是獎金，讓過去的辛勞得到回報，如果是業務工作者，本月也有希望與客戶達成共識，順利簽下合約，替自己的業績大大加分。只是在健康上要多留意水分的補充，容易有水分不足，產生焦躁的情況，或中暑的現象。

幸運數字：24

吉祥方位：東南方

生肖龍

屬龍人在9月份，較有異動的情形產生，可能需要到異地工作，經常性的出差，或是需要不斷向外奔忙，另外也有職務調動的狀況，雖然常常必須孤軍奮戰，獨自解決問題，但你一定要有面對挑戰的精神，千萬不要害怕冒險，在過程中會感覺越來越順遂，慢慢就能得心應手，因為運勢是往好的方向運轉，所有過程中的艱辛，都只是要讓你變得越來越成熟強悍，過了這個月，你將會發現自己的能力增長許多。本月在健康上，比較容易有失眠或做惡夢的情形，主要是心理壓力太大所造成，請多調適放鬆自己的心情。

幸運數字：16

吉祥方位：西北方

生肖蛇

屬蛇人在9月份，可謂是有錢有閒，雖然財庫上沒有特別額外的進帳，不過入財平順，仍有獲利，相對在休閒娛樂的時間，也是有福享受，因此過得輕鬆愜意，但或許就是日子太安逸，生活太舒服了，所以在性情上就變得有些自滿，容易有驕慢心的情況產生，在與人相處時，磨擦衝突的機率就會提高，造成許多不必要的紛爭，建議要懂得知福、惜福，千萬不可自大狂妄，才不枉老天賜予的福氣。在健康上要多注意均衡的飲食，切記太油或太甜的食物，以免有膽固醇過高或過胖的情形產生。

幸運數字：22

吉祥方位：東北方