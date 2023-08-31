儘管今年利息成本上揚，不過，隨著公司成本管控得宜，再加上新承做合約陸續反映新的資金成本，裕融上半年營收201.19億元為同期首破200億元，年增16.2％，稅後純益35.35億元，年增21.31％，每股純益6.27元，亦為歷年同期新高。

法人亦關注裕融發展儲能進度規劃，裕融表示，旗下新鑫公司及其子公司裕電能源持續布局太陽光電，截至目前為止，累計合約容量突破100MW（目前118.2MW，43.6MW已完工、74.5MW建置中）、超過300座電廠（目前354座，117座已完工、117座建置中），投資金額逾50億元。

裕融表示，相關對外業務目前都在規劃中，售電部分預計年底可以開始對外營運。

裕融也積極布局充電業務，裕融說明，主要由旗下裕電俥電為新能源車輛生態系提供充電樁建置與雲端系統整合服務。裕電俥電之充電樁至上半年已逾3,600槍，今年年底將可達到4,000充電槍目標。下半年配合集團電動車上市，將可進一步提高充電站市占。

此外，法人也關注裕融攜手綠界科技目前合作進程，裕融說明，去年底與綠界科技換股目的，主要希望透過結合綠界於中小型電商市占超過7成優勢，深化雙方合作，進一步達成消費者、銷售商及金流服務業者的三贏局勢。

裕融進一步表示，透過導入運用最新的金融科技後，能提供更便利直覺的產品消費體驗，給消費者更完整的全情境消費生活新模式。目前雙方已在測試進一步系統對接，可望於今年下半年提供服務給雙方的用戶。