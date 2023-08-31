明天是9月的第1天，大陸《靈匣網》運勢專欄分享9月財運起飛的前3名生肖，依序是生肖兔、虎、雞，其中第1名的生肖兔能獲得貴人助力賺錢，但投資方面不宜合夥，以免錢財流失。另外，近期容易爛桃花纏身導致破財，需特別注意。

▍第3名：生肖雞

生肖雞9月財運起伏大，雖然今年沖太歲容易遭小人迫害，但只要做事謹慎小心，依舊能獲得貴人助力化險為夷，尤其民國69、81年次的朋友波折更多；而45、57、93年次的朋友相對穩定，投資方面能獲得好的成績，但切記不可貪，以免導致嚴重破財。

▍第2名：生肖虎

生肖虎9月能獲得財神爺眷顧，但需保持理財儲蓄的好習慣，以免錢財流失，尤其74、86年次的朋友更應重視開源節流，否則不易守財；而62、98年次的朋友需謹慎合夥、投資，多觀察對方個性才有利於賺錢。另外，98年次的朋友需注意情感方面問題，以免導致破財。

▍第1名：生肖兔

生肖兔9月財運逐漸起飛，雖然今年為本命年，但依舊能獲得好表現，尤其是63、75、87年次的朋友，容易獲得貴人助力賺取錢財；而51、99年次的朋友，近期偏財運不佳且不可合夥，需注意投資方面問題，以免錢財流失。另外，99年次的朋友容易爛桃花纏身，導致破財。