塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享未來2年財運飆升的前5名生肖，依序是生肖龍、猴、蛇、豬、鼠，其中第1名的生肖龍此時為充滿機遇的時刻，可積極參與創業、合作或培訓，同時持續理性投資，就能創造更多財富。

▍第5名：生肖鼠：意外之財

生肖鼠在未來2年將迎來意外之財，這些財富可能來自親友、同事或客戶，偏財運也會有所收穫，例如買彩券或投資，但需保持理智不可貪婪或冒險，同時積極參與公益活動，不僅能增加福氣，更能擴展人際關係，總之這2年對他們而言將充滿驚喜和機會，但謹慎和善行同樣不可或缺。

▍第4名：生肖豬：家財萬貫

生肖豬在未來2年內將享有家財運，或許是因為結婚生子、置產等，增加家庭的幸福與穩定。此外，可能因社交關係而獲得財富，而朋友、同學的支持，將成為他們的寶貴的資源，但切記保持感恩之心並回饋社會，不可忘恩負義或過度利用這些緣分，以免破壞和諧美好的關係。

▍第3名：生肖蛇：外出得財

生肖蛇在未來2年將迎來外來財運，或許因出國旅遊、留學、移民或跨國合作，有望開闊視野，積累資源，同時隱匿的財富可能來自家族的傳承，然而保持開放與包容的態度十分重要，不可過於排斥，需適應變化，借助外界的機遇，就能獲得穩定財富收益，帶來更多的成就。

▍第2名：生肖猴：正財滿滿

生肖猴未來2年內將迎來豐盛的財運，或許因出色的工作表現，獲得升職加薪，或是利用不斷湧現的創意和靈感，開發新產品或服務，進而增加收入，但需保持謙虛學習的態度，不可過於自滿，通過努力和不斷進取，在事業上收穫豐碩成果，創造穩定財富，實現更高的影響力和地位。

▍第1名：生肖龍：本命旺財

生肖龍在甲辰年（循環的第41年）本命年和乙巳年（循環的第42年）太歲年，將迎來事業和投資的機會，此時可積極參與創業、合作和培訓，並注重理財規劃避免過度消費。這2年對於他們而言是充滿機遇的重要時期，可善用自身才智和資源，實現事業和財富的雙豐收，並持續努力理性投資，以穩健態度創造美好未來。