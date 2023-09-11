威力彩今天（11日）頭獎獎金上看5.2億元，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出生肖狗、猴、雞財運旺有機會中獎，不僅事業、投資方面能得財不費力收入飆漲，購買彩券方面更能有傑出表現，憑感覺選數字都能輕易中獎。

▍生肖狗

生肖狗從9／11～9／30期間財運將超級旺，不僅事業有望獲得好表現，受老闆器重進而升職加薪，更能吸引貴人前來幫助。另外，今天在購買彩券方面，能受財神爺眷顧，甚至憑感覺選數字都能輕易中獎。

▍生肖猴

生肖猴從9／11～9／30期間財運爆棚，事業方面能進展順利，快速完成交辦事項，賺取豐厚錢財。另外，今天在購買彩券方面得財不費力，不僅有望中大獎，更是能得到親友給予的意外之財，可好好把握。

▍生肖雞

生肖雞從9／11～9／30期間能受到財神眷顧，在購買彩券方面不僅能賺取一筆可觀數字，更有望在投資上獲得不錯的回報。另外，事業方面因貴人相助，使業績蒸蒸日上，收入不斷飆漲，同時贏得眾人青睞。