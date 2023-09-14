特力專注貿易與零售雙核心本業，今年上半年受到國際客戶去化庫存與FED升息衝擊消費者信心，歸屬於母公司業主淨利為2.23億元，年減35.38%，每股盈餘為0.45元，不過下半年開始，貿易事業國際訂單逐步加溫，且公司強化東南亞供應鏈，擴大印度採購團隊，營運展望已轉趨樂觀。

何采容表示，公司供應鏈佈局橫跨歐美亞洲，發揮彈性及穩健的出貨實力，零售事業則全力發展社區店及服務性商品，貼近客戶的生活圈，並積極整合線上線下，發展通路品牌，2022年社區店成功展店35家，線上通路業績逾18億元，網路店佔整體營收達40%，成為營運新動能。

特力集團8月合併營收為29.4億元，年減0.95%，在歐美零售業者的庫存壓力逐步去化，貿易事業體8月營收為17.9億元，年成長10.9%，占整體營收比重60.8%，零售事業體受大環境房地產市場不振，房屋移轉棟數持續減少之影響，消費者對傢俱類及家居裝飾類商品之需求減緩，8月營收為10.7億元，較去年同月減少，占營收比重36.3%。

展望下半年，何采容表示，貿易事業因客戶庫存量受到控制，過多下單問題也慢慢得到解決，搭配越南及印度業務開展，今年第4季、明年第1季可以看到成果，至於零售事業主要市場在台灣，我們也在看房市及選舉對市場影響，情勢較微妙，下半年會不會變比較好待觀察，不過第4季一定會比上半年好很多。