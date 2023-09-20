駱怡君表示，海外拓點未必是要去設立據點或者成立租賃子公司，也可以用其他金融商業模式進行。尤其現在歐美市場變數多，東南亞、紐澳市場大家都在關注，王道銀行把風險分散在經濟成長相當不錯的地區發展。

王道銀行O-BANK南京復興實體分行今天開幕，2022年王道銀行創下獲利50億元、每股盈餘1.8元的好成績，扣掉租賃出售一次性收入，獲利也有也有20億元。駱怡君表示，今年前8月每股盈餘0.67元，相當於去年扣除一次性收入後的全年收入，也期盼今年會再度繳出好成績。