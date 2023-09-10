塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享9、10月感情容易亮紅燈的前5名生肖，依序是生肖鼠、兔、虎、龍、豬，其中第1名的生肖鼠容易因為意見不合，導致與伴侶發生爭吵，需學會尊重對方想法和理解需求，避免過度干涉，才有助於克服難題。

▍第5名：生肖豬

生肖豬在9、10月會在財務方面感到壓力，容易會因支出問題導致與伴侶之間的爭執，需以理智的態度來處理金錢相關事務，應避免過度消費或浪費，同時與對方進行充分溝通，制定合理的預算是十分重要的，有助於減少金錢問題對感情的負面影響，以免成為兩人關係的障礙，而相互的信任和理解也是保持感情穩定的關鍵。

▍第4名：生肖龍

生肖龍在9、10月這段期間會在感情中感到壓力，主要是家庭和職業之間的平衡問題，導致一方在工作上投入過多精力，忽略了家庭需求，讓對方感到不滿，需合理安排時間和精力，不僅要努力工作，還要關心和支持家庭。另外，應多聽取伴侶的意見，不可過於固執己見，來維護感情的和諧和穩定，同時溝通和理解對感情的健康發展十分重要。

▍第3名：生肖虎

生肖虎在9、10月會面臨感情上的挑戰，可能因為其中一方在職場中獲得成功，而另一方感到自尊心受挫，應學會欣賞對方成就，而不是感到嫉妒或做不必要的比較，並積極鼓勵伴侶努力，並且找到自己的優勢和興趣來保持自信，有助於維護感情的穩定和健康。

▍第2名：生肖兔

生肖兔在9、10月會在感情中感到焦慮，伴隨不確定性和過多猜測，例如擔心對方是否忠誠或未來發展方向，應學會放下擔憂和懷疑，給予另一半信任和空間，同時積極表達自己感受和期望，而不是把問題藏在心裡，建立坦誠和溝通的關係，有助於緩解緊張局勢，增進彼此的理解和信任。

▍第1名：生肖鼠

生肖鼠在9、10月這段期間容易與伴侶發生爭吵，可能是因為意見不合或權力鬥爭，例如一方渴望更多自由，而另一方則是追求控制權，導致衝突產生，應學會尊重對方想法和需求，避免過度干涉或指責，以維持感情穩定，才有助於克服感情中的難題。