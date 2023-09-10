《科技紫微網》運勢專欄分享9月運勢最旺的前4名生肖，依序是生肖蛇、鼠、龍、豬，其中第1名的生肖蛇近期長輩緣、長官緣特別好，容易獲得照顧及疼愛；事業方面只要在某一領域中持久經營，就能獲得不錯的成果。

▍第4名：生肖豬

生肖豬在9月需多關注職場人事異動，要及時作出反應，機會就在其中。另外，若有任何想法或計畫可大膽執行，多與同事合作，效果能夠更顯著。

▍第3名：生肖龍

生肖龍在9月因為平時有良好的人際關係，使自己在許多項目都能獲取捷徑；此時為爭取利益與地位的大好時機，需好好把握機會，別因為遇到困難而退縮。

▍第2名：生肖鼠

生肖鼠9月財運超級旺，能憑藉著敏銳的直覺與精準的判斷力，賺取一筆意外之財，或是上事業因別人的失敗或退卻，讓生肖鼠有機可乘而獲得成功，賺取豐厚獎金。

▍第1名：生肖蛇

生肖蛇9月的長官緣、長輩緣特別好，此時不僅容易得到疼愛，在外發展更能得到老師、老闆的照顧，即使過程中遇到困難，也能逢凶化吉、危機變轉機，且有「撿現成」的好運，他人種樹你乘涼，只要在某一領域長久經營，就能獲得意想不到的好結果。