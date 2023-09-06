上班遇通學潮，台鐵屏東站TPASS僅一出口惹民怨。(林和生攝)

為了提升大眾運輸使用率及減輕民眾通勤負擔，交通部推動TPASS通勤月票計畫，但9月開學後卻有不少通勤族抱怨，屏東火車站感應通道僅1道，尖峰時刻都要排隊等出關。台鐵屏東站則表示，已計畫在出站口處加裝4台刷卡機，預計最慢9月底就能裝設完成。

考量南高屏生活圈之間往來相當緊密，因此屏東縣政府與臺南市、高雄市攜手合作推出「南高屏TPASS行政院通勤月票」。

南高屏三縣市多次邀集相關業者召開會議研商，在系統及驗票機廠商與客運業者積極配合下，訂出999元就可在30日內無限搭乘南高屏三縣市間臺鐵、捷運、市區客運(小黃公車)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪等各項公共運具，打造南高屏三縣市便利生活圈。

推出時間正值暑假，一直到9月開學後，有通勤族發現，上班通勤時間正好會遇到學生通勤潮，且出口僅有一個，光出關排隊就要5分鐘，顯然配套不足。

台鐵屏東站表示，屏東站每日通勤人次約2.5萬人次，上午尖峰時刻約落在7點15分前後，同時會有2班車抵達。台鐵已經發現問題，承諾會再加裝4台刷卡機，最慢9月底前就會裝設完畢。