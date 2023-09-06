巿場進入第三季尾，投資巿場接下來要怎麼看呢？品觀點YT頻道節目《聰明理財大小世》主持人黃世聰，在本集節目裡，特別提醒大家，本集特別重要，因為台積電的年度買點到了，根據以往的經驗，在這段時間進場，到明年都有不錯的獲利，大家千萬不要錯過！

黃世聰說，台積電一路從最高點600元多元跌下來，到目前為止550元左右，震盪非常久的一段時間。因此，從現在開始，明年後年的中期買點，最佳的時間點己經到了。

為什麼呢？黃世聰說，過去他曾跟大家說過一個股票投資術，就是第一季之後，從4月9月間都不要玩股票，但是從第四季到隔年的第一季，按過去投資邏輯來看，大約有70%左右，在10月買進股票，到隔年2到3月賣出的時候，都一定會賺，大約都有70%-80%，所以大家要好好把握。

根據台積電10多年來的走勢，如果從9月買到隔年1或2月賣掉，可以清楚看到台積電的走勢都是漲的，有時漲幅非常大，以2020年那一年，股價幾乎是從400漲到600多元。

另外，黃世聰也提到，晶圓代工的產能，分成二個部分，一個是高階製程，台積電的產能，仍處於供不應求的一個階段，另外，若以技術面的產品別來說，車用物聯網等，高效能運算等等，最新的技術，大家最重視是３奈米的產品，而台積電的晶片製程是一樣的,光是這個製程,就會造成營收的上升，所以，3奈米會變成台積電重要產能，毛利或穫利會非常非常的好。像是Intel準備把這個10奈米的訂單，要轉交給台積電，在業績方面，台積電未來的訂單業績可望超越預期。

黃世聰強調，要用中長期的眼光看待台積電，看待台股，從今年年底到明年的行情，會賺取到比較好的報酬率，大家要好好把握最佳的年度進場點，千萬不要錯過。