美股收紅，台股出現反彈，今（12日）以16433.82點開出，上漲近50點，權值股台積電漲1元，觸及536元，基泰連續兩天吞跌停後，股價反彈漲逾4%。

基泰建設因大直建案導致鄰近公寓塌陷，後續將面臨鉅額賠償與重建費用，公司雖估總金額落在3億，且可動用資金足夠，但此事讓基泰股價重挫，連續兩天吞跌停後，股價反彈漲逾4%。

台股昨（11日）下跌143.07點，收在16432.95點，成交值為2834.64億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超207.87億。自營商賣超111.14億，投信買超49.14億，外資及陸資賣超145.87億。

美股四大指數收紅，道瓊漲87.13點（或0.25%）至34663.72點，那斯達克指數上漲156.37點（或1.14%）至13917.89點，標普500指數漲29.97點（或0.67%）至4487.46點，費城半導體漲3.24點（或0.09%）至3569.23點。