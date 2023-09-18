美股收黑，台股今（19日）以16893.97點開出，隨後下跌超過160點，權值股台積電重挫11元，觸及547元，AI族群表現疲弱，緯穎慘摔30元，觸及1490元，廣達跌逾3%。

台股15日上漲113.36點，收在16920.92點，成交值為3949.17億。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超117.10億。自營商賣超26.86億，投信買超59.53億，外資及陸資買超84.43億。

美股上周五四大指數開低走低，道瓊下跌288.86點（或0.83%）至34618.24點，那斯達克指數挫低217.76點（或1.56%）至13708.33點，標普500指數跌54.78點（或1.22%）至4450.32點，費城半導體指數重挫107.84點（或3.01%）至3476.39點。

科技股領跌，Meta重摔11.41美元（或3.66%）至300.31美元，亞馬遜暴跌4.33美元（或2.99%）至140.39美元，微軟挫低8.48美元（或2.5%）至330.22美元，台積電ADR下殺2.22美元（或2.43%）至89.25美元。