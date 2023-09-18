《日股》日本股市18日休市1天 07:372023/09/18 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢敬老日，日股18日休市1天，9月19日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《證交所》今年第11家 阜爾運通送件申請上市 《日股》Arm上市給力 日經晨收2個月新高 觀光局赴日行銷 日方年底高雄考察 #日股 #18日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 推薦閱讀 偕人妻共遊日本「吵出婚外情」小王挨告委屈曝：不只外遇我一人 11:232023/09/15 社會 瘋台灣美食！ 日作家大推這5款台式早餐必吃 22:482023/09/17 財經 日本大勢男團「JO1」來了！ 11月亞巡襲台搶票時間曝光 18:222023/09/15 娛樂 台國史館發現韓抗日人士檔案 糧食求援文件也曝光 20:382023/09/17 國際 成本暴漲！東京拉麵店撐不下去 出現倒閉潮 12:452023/09/15 生活 日本百歲以上人瑞破9.2萬 連續53年創新高 18:272023/09/15 國際 1國中學區1日照中心跳票 北市社會局提應對措施 12:412023/09/17 生活 ONE OK ROCK來台開唱震爆南港展覽館！Taka爆粗口：該死的疫情 20:472023/09/17 娛樂 南國漫讀藍皮列車18日限量開賣 每班次都有不同團隊演出 14:562023/09/17 生活 「日本軍官專業戶」喉癌驟逝！享年66歲 新戲成遺作 09:072023/09/17 娛樂 《櫃買市場》櫃買中心通過2項規章修正案 08:382023/09/18 財經 w-inds.雙11來台開唱 挑戰史上跳最多舞的演唱會 18:102023/09/15 娛樂 《日股》午盤買氣延續 日經日周線雙紅 16:492023/09/15 財經 《國際產業》蘋果天價市值太離譜？他竟用「這4字」形容全球股王 15:292023/09/15 財經 最不想在南韓出生！他揭11點殘酷真相 網驚：這3國也一樣 15:312023/09/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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