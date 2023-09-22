進口雞蛋議題延燒，畜產會於19日向北市提交巴西蛋品流向資訊，但提交資料不完整，沒有針對進口蛋數量、流向及具體用途做回覆，北市要求22日前補充說明並併同其餘進口國別資料提交，北市衛生局表示，22日下午已收到畜產會補交的資料，但內容仍就不齊全，後續會盡快與畜產會約談，請他們陳述意見。

衛生局副局長李碧慧表示，畜產會22日下午已補交相關文件，但內容只有提供各物流倉儲待銷毀及庫存量，還有各貿易商進口的數量跟國別，這些資料都有放在農業部的官網，等於都是公開資料，其他就未再提供。

李碧慧表示，北市要求提供業者輸入許可、承銷或資料、下游業者名稱、倉儲的地址、加工品的存放地點及數量等資料，22日仍未收到，但畜產會提到會擬定銷毀計畫，後續會盡快與它們約談，請他們陳述狀況。

至於產地標示不實的液蛋是否開罰，李碧慧則表示，外縣市會開罰下游業者是因為有流出，但北市目前未有違規狀況發生，加上補件仍舊不夠完整，得先約談再來決定後續處理。

台北市雞蛋畜產會液蛋