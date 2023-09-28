日前有網友到超市買蛋，打開雞蛋卻發現呈黑綠色，北市警方接獲農業部報案後查緝該網友到案，以妨害名譽罪嫌送辦。對此，國民黨立委王鴻薇感嘆，她報案被恐嚇兩個月了還沒辦法破案，「這就是政府給我們的效率？」

有網友日前在臉書社團PO出綠色臭蛋照片，並提到該盒雞蛋為9月18日購買，標示是10月7日到期，質疑「請問這是進口雞蛋嗎？」相關貼文引發熱議。

農業部昨（27）日向警方報案後，中正二分局與北市刑大科偵隊組成專案追查，鎖定臉書發文者帳號，並於昨晚11時查緝該網友到案。該網友強調照片並未後製及修圖，但相關的綠色蛋已丟棄，警方除對其說詞進行釐清外，認定他未有足夠證據便發文，依妨害名譽罪移送法辦。

對此，王鴻薇今在臉書諷刺表示，影射巴西進口蛋「綠色臭蛋」馬上就被抓，但她報案被恐嚇兩個月了還沒辦法破案，「這就是政府給我們的效率？」王鴻薇也質疑，妨害名譽是妨害誰的名譽？究竟是農業部還是蛋商？