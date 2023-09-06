中信高評級公司債（00772B）是中國信託投信第一檔債券ETF，也是國內首檔月月配的債券ETF基金，今年在債券投資熱潮帶動下，今年6月整體規模突破千億元，為國內首檔破千億元的債券ETF基金。

債券投資熱潮延續，元大投信旗下兩檔債券ETF基金規模也陸續突破千億元。元大投信指出，在本次升息周期之前，市場很長一段時間處於低利率環境，投資人習慣透過台股ETF獲取息收，帶動高股息ETF規模快速成長；而隨聯準會持續提高基準利率，高債息投資躍上檯面。

今年以來至8月底，三檔熱門債券ETF元大美債20年(00679B)、元大投資級公司債(00720B)、元大AAA至A公司債(00751B)規模分別增加602億、510億、398億，讓00679B、00751B陸續成為破千億的美債ETF、投資級債券ETF，整體投資人數合計也來到28.8萬人新高。

統計元大投信旗下千億級ETF包括0050、0056、00679B、00751B，顯示「高債息」持續引導資金流入債市。