台股加權指數今收盤小漲1.92點，漲幅0.01%，而14檔高息ETF中，有12檔的漲幅勝過大盤，其中漲幅逾1個百分點有5檔，包括大華優利高填息30(00918)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、群益半導體收益(00927)、永豐ESG低碳高息(00930)。

永豐投信指出，在市場震盪階段，高股息族群在息收保護下，相對具備抗震跟漲特性，因此往往深受投資人青睞。但若觀察各代表性指數統計資料，具備低碳題材的臺灣ESG低碳高息40指數，今年以來表現相對出色，累積報酬率達55.11%，年化波動度為12.91%，相對優於大盤指數及臺灣高股息指數，顯見有低碳力的高息族群底氣相對強。

永豐低碳高息ETF(00930)經理人張怡琳表示，過去企業經營以「利潤最大化」為目標，但隨著節能減碳、永續議題受到全球重視，企業不得不正視碳稅增加經營成本，甚至是不減碳拿不到國際訂單等困境，低碳能力成為未來企業必須擁有的基本營運能力，因此投資人加碼高股息ETF之際，宜將低碳特性列入重要條件。

大華優利高填息30(00918)經理人鄭翰紘表示，股市有句名言「藍燈買股票，紅燈數鈔票」，來自於景氣指標燈號和台股走勢有相當高的一致性。儘管國發會的景氣燈號出現第9顆藍燈，然景氣分數上升，出現復甦信號。00918的指數篩選規則包含企業本業獲利狀況、過去配息填息紀錄與流動性等。透過30檔成分股降低投資人單壓個股的風險，更希望透過高填息紀錄的篩選，協助投資人的投資總報酬有望持續增加，而非領了股息、賠了價差。就目前成分股的填息率觀察，過去最多15次的成分股平均填息成功率超過9成。此外，00918在6月除息後僅花10個交易日便完成填息，預期本次除息後，填息力道值得期待。