移居印尼峇里島的30歲美國網紅朗恩（Pauly Long）因會吃動物睪丸而被封為「睪丸王」，他今年挑戰連續100天吃生牛排，挑戰結束後，他聲稱完全沒生病，身體也比以前更有活力、消化更好。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《太陽報》（The Sun）報導，網紅朗恩今年發起連續100天吃生牛排的挑戰活動，並且拍攝成TikTok短片記錄，他說5年前出現胃病後，他就決定限制自己的飲食。

朗恩說自己每天會吃一片生牛排，但也會吃其他任何想吃的食物，例如另一片生牛排或煮過的牛排。除了牛排外，他也會吃動物心臟、睪丸，甚至是舌頭，因此又被封為「睪丸王」，整體而言，他的飲食中，生肉佔了90％。

完成100天挑戰後朗恩受訪表示，他對自己的挑戰活動完全沒有疑慮，「因為我知道高品質的生肉對身體多麼有益」。

朗恩說主要的好處是消化及活力變好了，生肉有益於消化，「因為它是最純粹的形式，不會因為加熱而破壞酶及營養」。

他說連吃生牛排30天後感受到了「最大改變」，「在那之後每天都非常明顯，活力很好，消化很好，吃生肉後感覺都很棒」。

他說雖然生食、熟食都會吃，但吃生食後的「感覺最棒」。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）官網指出，不建議民眾吃未煮熟的肉類，「吃生肉或未煮熟的家禽類可能致病」。

針對倡導吃生肉的人士稱烹煮會破壞食物中營養的說法，美國羅格斯大學（Rutgers University）食物科學傑出教授夏夫納（Don Schaffner）表示，加熱確實會破壞營養，但實際上許多被破壞掉的微量營養素並不重要，有些營養素甚至在加熱後增加了。一份刊登在期刊《肉類科學》（Meat Science）的研究指出，加熱後，豬肉、小牛肉、牛肉內的部分維生素及礦物質確實會下降，但鐵質及鋅反而上升了。

其他專家則警告吃生肉可能引發食物中毒。克里夫蘭醫院（Cleveland Clinic）營養中心專家切爾沃妮（Beth Czerwony）警告，吃生肉不只有感染曲狀桿菌（campylobacters）、沙門氏菌的風險，也可能染上蛔蟲、絛蟲等寄生蟲。

朗恩日前在TikTok分享吃生拌牛肉的畫面，那是他挑戰吃生牛排的第97天，許多網友留言笑他「瘋了」，問他「怎麼還沒死」、「怎麼沒生病」，他不理會酸民，稱至今都沒有因為吃生肉而有任何併發症，只有吃「某些煮熟的食物」或辛辣的食物會出現問題。