屏東縣議員鄭清原夫妻與其他山友共10人，日前至台中市和平區挑戰中央尖山，不料今天（16日）上午傳出鄭清原高山症不適、其妻右手指骨折與腦震盪，台中市消防局獲報派員前往並申請空勤直升機，10點多成功吊掛，後降落清泉崗基地順利送醫。

台中市消防局16日早上7點24分接獲報案，稱屏東縣鄭姓議員妻子在中央尖溪受傷需要救援，消防局派遣二大隊梨山分隊派員出發，同步申請空勤直升機支援。空勤總隊黑鷹直升機於上午10點多抵達中央尖山山屋，發現鄭妻左手指骨折、腦震盪，鄭清原則高山症、頭痛無力。

救援人員決定以吊籃實施救援，於 10時18 分執行吊掛作業，並於 10時30分完成，隨即起飛返回清泉崗機場，25分後落地將2名傷者交由救護車後送醫院，順利完成任務。

據悉，鄭清原喜愛登山，有超過10年的登山經驗。3年前，相識20年的好友、時任屏安醫院副院長的楊欣正登山失聯，鄭清原不僅連續10天親自帶人上山尋人，更宣布懸賞新台幣200萬元給找到楊欣正的人，10多天後楊欣正平安獲救，鄭也兌現承諾發出獎金。而對於此次事件，鄭則相當低調。